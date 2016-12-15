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Медведев: инфляция по итогам 2016 года составит около 5,5%

По словам премьера, показатель является самым низким в истории России

Инфляция в России по итогам 2016 года составит около 5,5%. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам, которое проходит в настоящий момент в Москве.

«В этом году инфляция, которая запланирована, составляет 5,8%. Но на самом деле, я думаю — мы вчера говорили с министром экономики на эту тему — она будет где-то в районе 5,5%», —заявил премьер в эфире канала «Россия 24».

По словам премьера, такой показатель является самым низким за всю историю России.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев: инфляция по итогам 2016 года составит около 5,5%

По словам премьера, показатель является самым низким в истории России

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