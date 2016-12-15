Медведев объяснил выбор РФ в пользу Glencore и катарского фонда

Выбор в пользу Glencore и катарского фонда был сделан потому, что они могли быстро профинансировать сделку по приватизации 19,5% акций «Роснефти». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам, которое проходит в настоящий момент в Москве.



«Сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в быстроте сделки по приватизации «Роснефти», — заявил премьер в эфире канала «Россия 24».



По словам премьер-министра, приватизация госпакета «Роснефти» во многом решила бюджетные проблемы. Он добавил, что доволен тем, как прошла сделка, а компания справилась с задачей поиска покупателей. По словам премьера, правительство выручило больше денег, чем планировало.

«Обсуждались и возможности продажи пакета акций компании японцам, некоторым другим ближневосточным фондам, некоторые европейцы изъявляли интерес, корейцы изъявляли интерес. Но вы же понимаете, что «хороша ложка к обеду», — сказал он.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании за €10,5 млрд. Позже пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что эксперты министерства финансов США «внимательно изучат» сделку.

