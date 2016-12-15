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Серию терактов, готовящихся по указанию ИГ, предотвратила ФСБ в Москве

Сотрудники спецслужб задержали граждан Таджикистана и гражданина Молдовы

Серия терактов предотвращена в Москве сотрудниками ФСБ в четверг, 15 декабря. Сотрудники спецслужб задержали граждан Таджикистана и гражданина Молдовы, намеревавшихся осуществить теракты в Москве. Для осуществления террористических атак задержанные изготовили самодельные взрывные устройства большой мощности.

Как уточняется в пресс-релизе ФСБ, теракты готовились задержанными по указанию эмиссара террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), находящегося на территории Турции. Эмиссар ИГ ранее был объявлен в Таджикистане в международный розыск.

Задержание подозреваемых произошло в Москве, всего установлены четыре участника бандгруппы. В ходе проведения следственных действий по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты взрывные устройства, автоматическое оружие и взрывчатка.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Серию терактов, готовящихся по указанию ИГ, предотвратила ФСБ в Москве

Сотрудники спецслужб задержали граждан Таджикистана и гражданина Молдовы

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