Серию терактов, готовящихся по указанию ИГ, предотвратила ФСБ в Москве

Серия терактов предотвращена в Москве сотрудниками ФСБ в четверг, 15 декабря. Сотрудники спецслужб задержали граждан Таджикистана и гражданина Молдовы, намеревавшихся осуществить теракты в Москве. Для осуществления террористических атак задержанные изготовили самодельные взрывные устройства большой мощности.

Как уточняется в пресс-релизе ФСБ, теракты готовились задержанными по указанию эмиссара террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), находящегося на территории Турции. Эмиссар ИГ ранее был объявлен в Таджикистане в международный розыск.

Задержание подозреваемых произошло в Москве, всего установлены четыре участника бандгруппы. В ходе проведения следственных действий по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты взрывные устройства, автоматическое оружие и взрывчатка.