Через две недели начнутся первые выплаты вкладчикам Татфондбанка

Не позднее 29 декабря нынешнего года начнутся выплаты вкладчикам Татфондбанка. До 21 декабря для этого должны быть выбраны банки-агенты. Об этом сообщает ресурс ProKazan.ru со ссылкой на АСВ.



О том, когда и где будут приниматься заявления о выплате возмещения, можно будет узнать из СМИ, а также на сайте Агентства по страхованию вкладов

Как писали «Известия», Центробанк РФ ввел мораторий на три месяца на удовлетворение всех требований кредиторов Татфондбанка. По мнению регулятора, банк не удовлетворил требования кредиторов по денежным обязательствам в установленные законом сроки.

Кроме того, в кредитном учреждении введена временная администрация, которая должна проанализировать его финансовое положение и принять решение о его дальнейшей деятельности.

Ранее банк ограничил выдачу наличных в 1 тыс. рублей на человека при снятии через банкомат и в 10 тыс. рублей – через кассу.



Руководство банка консультировалось с правительством Татарстана.

Накануне рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Татфондбанка по депозитам в иностранной и национальной валютах с "B3" до "Caa1".

Татфондбанк по величине активов входит в топ-50 российских кредитных организаций.