ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанке

Банк России с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению кредитной организацией сроком на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения... с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Публичного акционерного общества «Татфондбанк» (рег. № 3058) сроком на три месяца», — говорится в сообщении пресс-службы.

Введение моратория является страховым случаем. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Также сообщается, что ЦБ с 15 декабря 2016 года возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Полномочия акционеров и органов управления кредитной организации приостановлены.

Напомним, ранее кредитная организация ввела лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки и ограничила выдачу депозитов, а позже объявила о приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов до 17 декабря. Отмечалось, что руководство банка проводило консультации с правительством Татарстана.

Активы банка составляют 218 млрд рублей, а собственный капитал — 29,4 млрд рублей.