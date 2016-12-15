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Вывод 5 тыс. террористов начался в Алеппо

В операции участвуют российские военные

В сирийском Алеппо начался вывод 5 тыс. боевиков и членов их семей. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«По решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина сегодня начат вывод 5 тыс. боевиков и членов их семей из районов восточного Алеппо», — приводит его слова пресс-служба Министерства обороны РФ.

Герасимов также сообщил, что для вывода боевиков организован специальный гуманитарный коридор.

«Маршрут этого коридора протяженностью 21 км, из них 6 км проходят по территории Алеппо, занятой правительственными войсками, и 15 км на запад — по территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями», — добавил он.

По словам Герасимова, в операции задействовано 20 пассажирских автобусов и 10 машин скорой помощи. Кроме того, используются около 100 автомобилей, принадлежащим самим террористам.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Вывод 5 тыс. террористов начался в Алеппо

В операции участвуют российские военные

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