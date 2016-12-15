Готовы говорить, но не договариваться

На фоне освобождения сирийскими войсками Алеппо от боевиков постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин предложил начать работу над режимом прекращения огня по всей Сирии. «Известия» опросили представителей сирийских властей, внутренней и внешней оппозиции и узнали их отношение к российскому предложению.

Виталий Чуркин заявил, что после восстановления властями в Дамаске контроля над Алеппо необходимо начать работу над режимом прекращения огня на всей территории страны. Дипломат напомнил, что ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура говорил о возможности перезапуска межсирийских переговоров, после того как правительство будет полностью контролировать Алеппо.

— Надеюсь, что он будет действовать согласно этому заявлению и вновь соберет переговоры. С моей точки зрения, это хорошая возможность, чтобы работать над общим режимом прекращения огня и подлинными переговорами. Эти две вещи должны идти рука об руку, — сказал Виталий Чуркин.

Между тем отношение участников конфликта к российскому предложению не единодушно. Власти в Дамаске и внутренняя оппозиция выразили готовность сесть за стол переговоров в самое ближайшее время. В свою очередь, оппоненты сирийского режима, поддерживаемые рядом западных и ближневосточных стран, выражают сомнение в том, что договоренности о прекращении огня в принципе выполнимы.

Как заявил «Известиям» один из лидеров группы «Москва–Каир–Астана», являющейся частью внутренней оппозиции, Кадри Джамиль, сейчас действительно открываются перспективы для оживления политического процесса в Сирии.

— Возвращение Алеппо под контроль сирийских войск открывает широкие возможности для возобновления политического процесса и, в частности, женевских переговоров. Я думаю, что сейчас наступил подходящий момент для проведения переговоров с целью остановить кровопролитие в Сирии. Мы готовы принять участие во всех этих процессах. Кроме того, в настоящий момент мы предпринимаем определенные шаги по консолидации патриотически настроенной сирийской оппозиции, — отметил Кадри Джамиль.

Лидер другого оппозиционного объединения — группы «Хмеймим» — Ильян Масаад также поддерживает эту точку зрения.

— Стоит признать, что битва за Алеппо является переломной в сирийском кризисе. В этой связи в настоящий момент для патриотически настроенной оппозиции наибольшую актуальность приобретает вопрос организации встречи, которую можно провести в Дамаске, Москве или любой другой столице, с целью объединения наших рядов для последующего ведения диалога с властями в Дамаске. И, конечно, можно только приветствовать любую инициативу, направленную на прекращение кровопролития в Сирии. Я поддерживаю любой призыв к диалогу и надеюсь, что практические шаги в этом направлении будут сделаны в течение декабря или января. К сожалению, пока де Мистура ничего подобного не предпринял, — указал Ильян Масаад.

«Известия» попытались связаться с советником де Мистуры Стефани Хури, но та оказалась недоступной для комментариев на момент написания материала.

Между тем намерение договариваться подтвердили и сирийские власти. Об этом «Известиям» заявил член комитета сирийского парламента по межарабским и международным отношениям, представитель правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Саджи Таама.

— Мы приветствуем любую инициативу, направленную на прекращение огня в Сирии. Это позволит остановить кровопролитие и появление новых жертв среди жителей страны. Но нужно, чтобы такого рода инициативы преследовали именно эти цели. Если они будут исходить от России или Ирана, то у нас не будет никаких сомнений в их искренности. В противном случае есть подозрения, что авторы таких предложений в очередной раз попытаются спасти своих протеже из числа боевиков, которые в настоящее время оказались в очень тяжелом положении, — подчеркнул Саджи Таама.

А вот внешняя оппозиция, напротив, считает, что вести переговоры о прекращении огня в Сирии — бессмысленно. Об этом «Известиям» заявил генеральный секретарь Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Абдель Илях Фахд.

— Прежде чем говорить о каких-то российских инициативах, надо понять, что Москва не может гарантировать исполнение того, под чем она подписалась. Взять, к примеру, российско-турецкое соглашение (от 12 декабря о выходе боевиков из Алеппо). Как можно его исполнить, если в Сирии действуют отряды ополчения, никак не связанные с Россией? И как в такой ситуации можно требовать от нас сесть за стол переговоров? Мы не отвергаем идею диалога. Но когда мы договариваемся о чем-то с Россией, все наши соглашения нарушаются подконтрольными Дамаску группировками ополчения. Нам нужны гарантии, что договоренности будут исполняться, — отметил Абдель Илях Фахд.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков, представители внешней оппозиции пытаются обвинить Москву в своих собственных проблемах.

— Мы призываем к диалогу и делаем всё возможное для урегулирования конфликта. Инициативы о гуманитарных паузах и перемириях исходят тоже от нас. Но, как уже не раз указывалось, прекращение огня используется для перегруппировки и укрепления так называемой умеренной оппозиции с целью продолжения боевых действий. Такого рода выпады противников властей в Дамаске в адрес России связаны с тем, что они сами не могут достичь согласия в своих же рядах и выполнить свою часть договоренностей.

Сенатор подчеркнул, что Москва тем не менее продолжит подталкивать оппозицию и ее спонсоров к более конструктивной позиции.