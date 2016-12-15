Прорыв теплотрассы произошел в Твери в одном из районов. В настоящий момент для устранения аварии на место прорыва выехали специалисты.

Отмечается, что прорыв произошел в районе дома № 9 на Свободном переулке, в результате аварии провалился грунт.



Кроме того, сегодня специалисты планировали отключить отопление и горячую воду на улицах Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Троицкой, Учительской, Циммервальдского, по Беляковскому переулку, переулку Трудолюбия и Краснофлотской набережной в связи ремонтными работами, однако их перенесли из-за сильных морозов, передает ИА «ТВЕРИГРАД».



Напомним, это не первый случай прорыва теплотрассы в городе. Ранее авария произошла в нескольких районах, в результате чего жители четырех домов остались без отопления.