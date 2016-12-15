Медведев высказался о назначениях Трампа

Премьер-министр России полагает, что к власти в США пришли новые руководители, у которых нет «врожденных антироссийских стереотипов». Дмитрий Медведев уточнил, что сам республиканец Дональд Трамп не находился ранее на государственной службе и подбирает такую же команду.

Благодаря этому в США все начинается с чистого листа, полагает российский премьер, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Так, премьер напомнил о главе нефтяной корпорации ExxonMobil Рексе Тиллерсоне, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря.