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Медведев высказался о назначениях Трампа

По мнению российского премьера, у членов команды избранного президента США нет антироссийских стереотипов

Премьер-министр России полагает, что к власти в США пришли новые руководители, у которых нет «врожденных антироссийских стереотипов». Дмитрий Медведев уточнил, что сам республиканец Дональд Трамп не находился ранее на государственной службе и подбирает такую же команду.

Благодаря этому в США все начинается с чистого листа, полагает российский премьер, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Так, премьер напомнил о главе нефтяной корпорации ExxonMobil Рексе Тиллерсоне, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев высказался о назначениях Трампа

По мнению российского премьера, у членов команды избранного президента США нет антироссийских стереотипов

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