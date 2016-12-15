Три подпольных казино закрыли в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы закрыли три подпольных казино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в МВД России.



Организаторы игорных заведений, которые находились в элитных многокомнатных квартирах в центре города, приглашали игроков по SMS-рассылке. На входе в подпольные казино дежурили охранники.



Правоохранители изъяли долговые расписки, более 70 игровых автоматов, карточные столы и рулетки.



Ежемесячный доход злоумышленников составлял более 50 млн рублей, передает ОТР.