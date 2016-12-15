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Четверг,
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Три подпольных казино закрыли в Санкт-Петербурге

Ежемесячный доход игорный заведений составлял более 50 млн рублей

Правоохранительные органы закрыли три подпольных казино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в МВД России.

Организаторы игорных заведений, которые находились в элитных многокомнатных квартирах в центре города, приглашали игроков по SMS-рассылке. На входе в подпольные казино дежурили охранники.

Правоохранители изъяли долговые расписки, более 70 игровых автоматов, карточные столы и рулетки.

Ежемесячный доход злоумышленников составлял более 50 млн рублей, передает ОТР.   

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Три подпольных казино закрыли в Санкт-Петербурге

Ежемесячный доход игорный заведений составлял более 50 млн рублей

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