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Четверг,
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Песков: командир ЧВК Уткин был на приеме в Кремле

Пресс-секретарь президента выполнил обещание, данное журналистам ранее, и проверил списки приглашенных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин действительно присутствовал на приеме в Кремле в честь Дня Героев Отечества.

«Я не знаю, как он известен. Дмитрий Уткин действительно был, кавалер орденов Мужества, он был действительно от Новгородской области», — заявил Песков.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента не смог точно ответить на вопрос о присутствии Уткина на приеме в Кремле, пообещав журналистам проверить списки приглашенных и выяснить это.

Дмитрий Уткин — командир частной военной компании (ЧВК), известный по позывному «Вагнер». Некоторые СМИ сообщали, что он участвовал в боях в Донбассе и в Сирии.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Уткина пригласили в Кремль, «потому что приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества».

На вопрос о том, «есть ли бойцы Уткина в Сирии», Песков ответить затруднился.
«Мы не знаем, есть ли у него бойцы, находятся ли они в Сирии и есть ли у них какой-то статус. Бойцы есть у Минобороны», — сказал он.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Песков: командир ЧВК Уткин был на приеме в Кремле

Пресс-секретарь президента выполнил обещание, данное журналистам ранее, и проверил списки приглашенных

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