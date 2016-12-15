Крупные теракты предотвращены в Крыму и Ростовской области

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов сообщил о предотвращении крупных терактов в Крыму и Ростовской области.

Устинов уточнил, что лица, готовившие атаки, обезврежены и задержаны.

«Лица, которые их (теракты. — Ред.) готовили, задержаны и обезврежены», — сказал Устинов на заседания совета при полпреде президента с участием глав регионов юга России.



Теракты планировалось осуществить в местах массового скопления людей, уточнил Устинов, отмечает «Федеральное агентство новостей». Он добавил, что целями подозреваемых в терроризме была инфрастуктура и военные объекты.

