Песков не стал комментировать решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность исполнения решения ЕПСЧ по делу ЮКОСа, взыскавшего с России €1,866 млрд в пользу экс-акционеров компании.

«Я не стал бы сейчас комментировать», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что представитель ЮКОСа Пирс Гарднер не явился в Конституционный суд РФ по запросу Минюста о возможности не исполнить решение ЕСПЧ. Британский юрист прислал в судебный орган письменный запрос о признании решения о выплатах в пользу ЮКОСа законным.



В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде РФ Михаил Кротов заявил, что российская сторона не должна выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, потому что руководство этой компании занималось «мошеннической деятельностью».



Напомним, ЕСПЧ 1 июля 2014 года вынес решение в пользу экс-акционеров ЮКОСа, присудив им компенсацию на сумму €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году.

ЕСПЧ пришел к выводу, что была нарушена ст. 6 («Право на справедливое судебное разбирательство») Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении российскими судами в 2000 году вопросов налогообложения ЮКОСа, поскольку компания «не имела достаточного времени для подготовки» своей защиты.

10 июля уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и заместитель министра юстиции России Георгий Матюшкин сообщил, что некоторые постановления ЕСПЧ, в том числе требования выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа, противоречат нормам международного права.

