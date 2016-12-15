Псковская Росгвардия завершила первый этап формирования структуры. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела полковник полиции Игорь Иванов.

В структуру Росгвардии отдела вошли специальные подразделения ОМОНа, СОБРа, центра лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны. На сегодняшний день все подразделения Псковской Росгвардии работают в штатном режиме, сообщает Псковская лента информации.

Ожидается, что полное формирование Росгвардии России закончится к 31 января 2018 года.

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