Медведев начал заседание кабмина с шутки о хорошей работе министров

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев дал в «Останкино» ежегодное интервью журналистам российских телеканалов. После беседы, которая длилась дольше запланированных полутора часов, премьер отправился на заседание правительства.

Встречу с министрами Медведев начал с шутки:

«Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали. Пошутил, конечно», — цитирует ТАСС.

В ходе беседы с журналистами Дмитрий Медведев заявил о необходимости соблюдения министрами дисциплины и о том, что его распоряжения не должны нарушаться.

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