«Деньги есть»: самые яркие цитаты из интервью Медведева

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и рассказал об уходящем годе и планах России на будущее. «Известия» сделали подборку самых важных высказываний премьер-министра из этого интервью.

Об уходящем годе

«Главный итог уходящего года — сохранение макроэкономической стабильности и выполнение всех обязательств государства, несмотря на внешние ограничения и внутренние проблемы».

«Мы в этом году вырастили огромный урожай — 118 млн т. Это самый высокий урожай за всю историю современной России».

«Очень важными являются изменения в фармацевтической промышленности. Еще совсем недавно наша страна в полной мере «сидела на игле» иностранных препаратов. Сейчас мы уже на 65–70% удовлетворяем внутренний спрос за счет наших препаратов, причем, подчеркиваю, это препараты высокого уровня».

«В этом году инфляция, которая запланирована, составляет 5,8%. Но на самом деле, я думаю, — мы вчера говорили с министром экономики на эту тему — она будет где-то в районе 5,5%. Это самый низкий результат за всю историю нашей страны».

О бюджете

«По одежке протягивай ножки — есть такое выражение. Когда мы принимали такие решения (правительство выбрало «бюджет замирания». — «Известия») и обсуждали бюджет, мы исходили из реально существующих возможностей экономики. Можно накачать экономику деньгами, но в результате увеличится инфляция. Если бы мы пошли по этому пути, у нас бы обесценились заработки и пенсии, невозможно было бы планировать ипотеку. Мы принимали исключительно ответственные, выверенные решения, хоть и не всегда они были простыми».

О ВВП

«В этом году у нас, по всей вероятности, будет небольшое снижение валового внутреннего продукта, чуть меньше процента, может быть, полпроцента, нужно еще окончательно подвести итоги. В следующем году... наша экономика перейдет к росту».

О нефти

«Спасибо всем, кто принимал участие в переговорах. Значительную роль, кстати, сыграл Владимир Владимирович Путин, когда общался с коллегами, для того чтобы договориться. Мы же не члены ОПЕК, но мы все-таки старались помогать этому процессу — договориться по нефтяным ценам».

Об имуществе

«Пересмотра итогов приватизации 1990-х годов быть не может, несмотря на присутствующую несправедливость с экономической точки зрения, это нарушает основы правовой системы страны».

О приватизации госкомпаний

«Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Не важно, кто приобретает, главное, чтобы за нормальные деньги. История приватизаций в нашей стране сложная. Но все сделки исполнены, обратного хода быть не может».

«Мы в итоге собрали больше, чем планировали, от этих двух сделок. И обеспечили поступление в бюджет более чем триллиона рублей, что закрывает все наши проблемы в текущем бюджетировании и позволяет решать целый ряд других задач».

О пенсиях

«На выплату пенсий в 2017 году выделяется 7 трлн рублей. Все разговоры о том, что пенсии перестанут индексировать или что-то там недоплатят, — всё это ерунда, всё заплатим, всё, что причитается. Никаких заморозок нет, всё разморожено. Деньги на эти цели запланированы, деньги есть».

Об Улюкаеве

«Это, конечно, очень печальное событие, исключительно печальное. И это событие действительно находится за гранью моего понимания того, что вообще может произойти с министром, — это высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти».

«До момента постановления решения суда — обвинительного или оправдательного приговора (приговор может быть и оправдательный по любому делу) — мы не можем говорить о виновности того или иного лица».

Об освещении в СМИ коррупционных скандалов

«Плохие новости всегда интереснее, чем хорошие. Такие расследования не могут быть шоу. Такие шоу не должны продолжаться — show must not go on».

О допинге в профессиональном спорте

«Использование допинга должно быть табу, при этом надо разобраться с тем, что такое допинг. Нужно дать абсолютно четкое, юридически безупречное определение допинга».

«У нас нет доказательств того, что министр Мутко к этому скандалу (с допингом российских спортсменов. — «Известия») причастен. Если бы такие доказательства были, он бы в правительстве не работал».

«Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию. Это абсолютно точно. Нам намекали, говорили на разных уровнях. Было принято аморальное решение по недопуску паралимпийцев. Они же всю жизнь на лекарствах живут!».

О санкциях

«Санкции вредят всем. Тот, кто их вводит, создает проблемы. Не мы эту волну породили. Они — ненормальное явление, бьющее по интересам наших и западных компаний. Это плохая история, ее нужно заканчивать».

Об отношениях с США

«В деградации российско-американских отношений виноваты партнеры из США».

О демократии в России

«Мы пока еще, подчеркиваю, не развитая демократия. Мы на пути развития своей правовой системы, наших демократических основ».