WADA заподозрило более 30 биатлонистов из РФ в применении допинга

Международное антидопинговое агентство (WADA) направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 спортсмена из России, подозреваемого в применении запрещенных препаратов. Об этом заявил президент спортивной организации Андерс Бессеберг.

«Некоторые из них уже дисквалифицированы или завершили карьеру, но есть люди, которые в настоящее время участвуют в международных соревнованиях. Мы дадим рекомендации в течение недели, комитет IBU может отсеять тех спортсменов, которые должны быть временно дисквалифицированы», — приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на портал VG.no.

В материале уточняется, что первое заседание специального комитета IBU по названной теме запланировано на 15 декабря. На повестке — рассмотрение сведений, в первую очередь о действующих биатлонистах. В рабочую группу вошли юристы и специалисты в антидопинговой сфере.

По словам Бессеберга, Россия может лишиться ЧМ по биатлону 2021 года в том случае, если «будет доказана причастность Союза биатлонистов России к допинговым махинациям, о которых говорится в докладе WADA».

Ближайший этап Кубка мира по биатлону пройдет с 15 по 18 декабря в чешском Нове-Место.

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