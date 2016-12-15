Саночники скатились до политических интриг

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года все-таки пройдет не в России. Международная федерация бобслея и скелетона (ФИБТ) приняла решение сменить место проведения мирового первенства из-за заявлений о возможном бойкоте соревнований рядом стран, в число которых вошли США, Великобритания, Латвия, Австрия и Южная Корея. Международной федерации пришлось пойти на поводу у «забастовавших» спортсменов и отобрать у Сочи право проведения чемпионата мира.

В пресс-релизе ФИБТ указаны две основные причины, из-за которых было принято это решение. Во-первых, федерация хочет, чтобы все участники соревнований были сконцентрированы на спорте и «избежали лишних обвинений и обсуждений». Во-вторых, у ФИБТ возникли сомнения в том, что России удастся организовать турнир необходимого уровня. С учетом того, что мировое первенство должно было пройти на трассе «Санки», принимавшей Олимпийские игры 2014 года, — сложно понять, на чем основан второй довод.

Отметим, перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям, ответственным за зимние виды спорта, воздержаться от проведения соревнований на территории России. Эта рекомендация была дана по итогам расследования канадского юриста Ричарда Макларена якобы имевших место нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами до и во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Стоит отметить, что это была именно рекомендация, а не обязательное требование МОКа. Она не помешала Международному союзу конькобежцев провести в Москве этап Гран-при, а Международная федерация керлинга не стала отказываться от чемпионата мира среди смешанных команд в Казани. Более того, Международный биатлонный союз выбрал Тюмень столицей чемпионата мира 2021 года.

ФИБТ также не собиралась отбирать у России чемпионат мира по бобслею и скелетону. Об этом свидетельствует недавнее заявление генерального секретаря организации Хейке Гроссванг. В беседе с корреспондентом «Известий» она заявила, что Международная федерация бобслея и скелетона «не рассматривает возможность переноса чемпионата мира из Сочи из-за бойкота спортсменов из других стран». На следующий день после того, как ФИБТ отняла у России чемпионат мира, Хейке Гроссванг обещала объяснить «Известиям» решение организации, однако позже перестала выходить на связь.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярев прокомментировал «Известиям» решение Международной федерации бобслея и скелетона.



— Решение ФИБТ во многом вынужденное, другого принять они не могли, — отметил Михаил Дегтярев. — Шантажировали федерацию бойкотом те же страны, которые настойчиво просят выпустить из Алеппо головорезов. Всё взаимосвязано. Почву для атаки на Россию дали те спортсмены, медики и чиновники, которые действовали на свой страх и риск. Чистые спортсмены и чистая страна тут ни при чем. Нам нужно побороть это допинговое зло, приняв в феврале программу по борьбе с допингом.

Также глава комитета по спорту отметил, что России в будущем не стоит проявлять инициативу по проведению крупных спортивных мероприятий.

— Линия поведения с международными организациями в целом должна быть скорректирована: клеймить федерации и WADA бессмысленно, — продолжил Михаил Дегтярев. — Нужно выполнять разумные требования и отвечать критериям WADA, мы в этом продвинулись. В перспективе не нужно самим зазывать к нам разного рода чемпионаты. Хотят проводить — пожалуйста: запрос международной федерации, обсуждение, письменные гарантии, решение. Минспорт можно было бы усилить кадровым дипломатом для постоянной коммуникации с международными организациями.

Российская федерация бобслея с уважением отнеслась к решению ФИБТ.

«В создавшейся ситуации ФИБТ оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований, — говорится в официальном заявлении Федерации бобслея России. — Хороших решений в данных обстоятельствах не существует, и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол. Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта».

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