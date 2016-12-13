У Сочи забрали право проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону

Международная федерация бобслея и скелетона информировала о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из российского Сочи в другое место.



Об этом сообщается на сайте организации.



В заявлении говорится, что международная организация ценит усилия РФ по подготовке к турниру и считает, что сочинская трасса «Санки» является одной из лучших в мире. Но исполнительный комитет организации решил, «что в это трудное время благоразумнее не проводить такой турнир в России».



Решение о переносе первенства было принято исполнительным комитетом с целью обеспечить участие в соревнованиях спортсменам и тренерам всех стран и оградить турнир от дискуссий и обвинений.



Также в организации считают, что сочинская погода может помешать проведению состязаний.

Отмечается, что новое место проведения соревнования будет определено в ближайшие дни.



Ранее спортивный директор Федерации бобслея и санного спорта Германии (BSV) Томас Швaб предложил перенести чемпионат мира из Сочи в его страну.



Стоит отметить, что генеральный секретарь Международной федерации бобслея и скелетона Хейке Гроссванг заявлял «Известиям», что о переносе соревнований речи не идет.



Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в столице зимних Олимпийских игр-2014 года с 13 по 26 февраля.



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