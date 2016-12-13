В ФИБТ исключили перенос чемпионата мира из России

С 13 по 26 февраля 2017 года в столице Олимпийских игр-2014 Сочи пройдет чемпионат мира по бобслею и скелетону. Соревнования состоятся на одном из олимпийских объектов — санно-бобслейной трассе «Санки», которая считается одной из лучших в мире. Впервые в истории мировое первенство в этом виде спорта пройдет на территории Российской Федерации.

Между тем американская сборная рассматривает возможность бойкота чемпионата мира по бобслею и скелетону в России, сообщила The New York Times. В качестве причин, по которым американцы могут не приехать в Сочи, называются опасения по поводу проблем с допинговым контролем, личной и информационной безопасностью. Газета утверждает, что Олимпийский комитет США уже высказал поддержку спортсменам в этом намерении.

— В спорте высших достижений всё это давно перешло линию допустимого и теперь свалилось на плечи спортсменов. Многие поддерживают нас в решении пропустить эти соревнования, и я считаю, что это правильно, — сказал по этому поводу американский скелетонист Кайл Тресс.

Как сообщает The New York Times, цель бойкота — добиться переноса чемпионатов мира за пределы России. Однако, по информации «Известий», осуществиться планам США не суждено — чемпионат мира, как и было запланировано, пройдет в Сочи.



Об этом «Известиям» заявила генеральный секретарь Международной федерации бобслея и скелетона Хейке Гроссванг.

— Несмотря на возможный бойкот чемпионата мира спортсменами из США, федерация считает, что нет никаких причин, по которым чемпионат может пройти не в Сочи, — заявила «Известиям» Хейке Гроссванг.

При этом она отметила, что федерация не будет применять никаких санкция к спортсменам из США, если они откажутся принять участие в чемпионате мира.

— Согласно нашим правилам, мы не дисквалифицируем спортсменов или национальную сборную, если они не используют возможность участвовать в мировом первенстве, — добавила Хейке Гроссванг.

После публикации первой части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном по итогам расследования якобы систематических нарушений антидопинговых правил в российском спорте МОК выпустил рекомендации для международных зимних олимпийских спортивных федераций, которые планируют провести крупные соревнования в России. В них содержался призыв заморозить подготовку к чемпионатам, кубкам мира и прочим международным состязаниям на территории России.

Под угрозой отмены оказались этапы Кубка мира по биатлону (Тюмень), фигурному катанию (Москва), конькобежному спорту (Челябинск), лыжным гонкам (Тюмень), прыжкам с трамплина (Нижний Тагил), фристайлу (Миасс и Москва) и сноуборду (Москва и Казань). Сейчас такой опасности нет, сообщил «Известиям» вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU), трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров. По его словам, была достигнута договоренность, что рекомендации МОКа не коснутся утвержденных ранее соревнований.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона выбрала Сочи местом для проведения чемпионата мира в июне 2013 года на конгрессе организации. Российский город в числе прочих претендентов обошел американский Лейк-Плэсид в борьбе за право принять мировое первенство.

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