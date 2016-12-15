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Роспотребнадзор счел недопустимым снижение цены на алкоголь

В ведомстве считают, что это может повлечь негативные последствия для здоровья населения

Снижение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию может повлечь негативные последствия для здоровья населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве считают, что «любое искажение государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем» может привести к ухудшению ситуации, связанной с потреблением спиртного.

В Роспотребнадзоре сообщили о выявленной в результате анализа прямой связи между количеством проданного алкоголя на душу населения в год и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением спиртного, и синдромом зависимости от алкоголя.

В Роспотребнадзоре напомнили, что благодаря принятым властями РФ мерам за последние 7 лет продажи алкогольной продукции в абсолютном алкоголе на душу населения сократились почти на 3 л.

Ранее сообщалось о планах Минэкономразвития по снижению акцизных ставок и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, а также снятию ограничений на розничную продажу спиртного, введенных в 2012–2016 годах.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Роспотребнадзор счел недопустимым снижение цены на алкоголь

В ведомстве считают, что это может повлечь негативные последствия для здоровья населения

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