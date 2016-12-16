Осложнений от прививок стало больше

По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев этого года в стране было зарегистрировано 164 случая поствакцинальных осложнений. Это на 19,5% больше по сравнению с тем же периодом 2015 года. По словам врачей, основные причины таких последствий — неучет противопоказаний при проведении вакцинации, неправильное хранение препаратов и индивидуальные особенности пациента. Но в условиях массовой вакцинации от гриппа, которая проходила этой осенью по всей стране, эти факторы могли усугубиться.



В Росздравнадзоре «Известиям» рассказали, что в январе–ноябре 2016 года поступили сообщения о 327 побочных проявлениях после иммунизации (ПППИ). Среди них наиболее частые осложнения — местные и аллергические реакции, повышение температуры после введения вакцины, системные реакции (слабость, вялость, изменение артериального давления). Зарегистрированы и более серьезные последствия — постинъекционные абсцессы.



— Рост числа сообщений о ПППИ в Росздравнадзор связан с совершенствованием работы Федеральной службы по контролю за безопасностью вакцин в регионах, — сообщили «Известиям» в пресс-служба ведомства.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал «Известиям», что, несмотря на рост статистики в этом году, последние несколько лет в России регистрируется гораздо меньше поствакцинальных осложнений. Связано это с улучшением качества вакцин и с изменением методики учета.

Если 10 лет назад количество поствакцинальных осложнений составляло 400–500 случаев в год, то в последние годы — 200–205 случаев.

Он отмечает, что чаще всего осложнения бывают на вакцину АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша). Причина — цельноклеточный коклюшный компонент (убитый микроб). Главный эпидемиолог рассказал, в европейских странах используются только бесклеточные вакцины АКДС.

— Наша отечественная вакцина, содержащая цельноклеточный коклюшный компонент, входит в национальный календарь прививок. Она более эффективна, чем бесклеточная. Но у населения есть возможность сделать прививку бесклеточными комбинированными зарубежными вакцинами, правда, это платно, — пояснил Николай Брико.

Он отметил, что заболеваемость коклюшем в России растет. Дело в том что, АКДС в России делают детям в возрасте до трех лет. И иммунитет сохраняется до шести лет. Но для этого возраста можно использовать только бесклеточные вакцины, которые в России пока не производятся.

Осложнения от БЦЖ (вакцина против туберкулеза) также цельноклеточные, и от нее тоже нередко бывают поствакцинальные осложнения. А нежелательные реакции на прививки от бешенства и клещевого энцефалита обусловлены содержанием в них токсинов.

А вот инактивированные вакцины (убитые), например, полиомиелитная, очень редко вызывают побочный эффект. Кстати, это одна из немногих вакцин, которую не производят в России, а закупают за рубежом.

— Перечень поствакцинальных осложнений небольшой, он утвержден постановлением правительства РФ. Осложнения могут быть связаны с самим препаратом, если его неправильно хранили, с нарушением техники проведения прививки. Если, например, мы введем Манту не внутрикожно, а подкожно, то разовьется холодный абсцесс, — объяснил Николай Брико.

Главный эпидемиолог отметил, что 2–5% от всего населения особенно сильно реагируют на введенный антиген. Примерно столько же реагируют слабо. При этом доказано, у мужчин и у женщин разная реакция на одну и ту же вакцину.

— Эти факты свидетельствуют о необходимости персонифицированного подхода к вакцинации. Для каждого человека нужно разрабатывать индивидуальную схему иммунизации, — сказал Николай Брико.

Профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины 1-го Московского университета имени Сеченова Алла Миндлина рассказала, что зачастую причинами поствакцинальных осложнений являются неучет противопоказаний, неправильное хранение вакцины или индивидуальные особенности пациента.

— Все регистрируемые осложнения — это мизер по сравнению с вредом, которые приносят болезни, от которых мы прививаем. 60–70% детей в возрасте до года, не привитых от коклюша, погибают, — рассказала Алла Миндлина. — Для адекватной оценки увеличения количества поствакцинальных осложнений необходимо провести более глубокий анализ их причин, в том числе системы их регистрации и учета. Необходимо также проанализировать итоги массовой вакцинальной кампании против гриппа, проводимой в этом году с целью оценки риска развития осложнений после проведения прививок разными вакцинами.

По данным Роспотребнадзора, в 2015 году против гриппа было привито 44,9 млн человек (31,3% от численности населения), а в этом году — 55,5 млн человек (38,3%).

— По отзывам врачей, именно массовая вакцинация против гриппа стала причиной увеличения поствакцинальных осложнений. Других изменений в этом году не произошло. В Москве, например, людей стали прививать возле станций метро, и врачи их толком не осматривают. К тому же вакцин от гриппа много, одни более реактогенные, другие — менее, — рассказал «Известиям» эпидемиолог одного из государственных научных медицинских институтов на условиях анонимности.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что увеличение количества вакцинированных людей и привело к росту поствакцинальных осложнений.

— Объективных причин увеличения осложнений, связанных с качеством препаратов, я не вижу, — говорит эксперт. Он отмечает, что сейчас от гриппа прививают несколькими вакцинами российского производства, но технологии их производства различны.