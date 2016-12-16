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Осложнений от прививок стало больше

Медики связывают это с ростом количества людей, прошедших вакцинацию

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев этого года в стране было зарегистрировано 164 случая поствакцинальных осложнений. Это на 19,5% больше по сравнению с тем же периодом 2015 года. По словам врачей, основные причины таких последствий  неучет противопоказаний при проведении вакцинации, неправильное хранение препаратов и индивидуальные особенности пациента. Но в условиях массовой вакцинации от гриппа, которая проходила этой осенью по всей стране, эти факторы могли усугубиться.

В Росздравнадзоре «Известиям» рассказали, что в январе–ноябре 2016 года поступили сообщения о 327 побочных проявлениях после иммунизации (ПППИ). Среди них наиболее частые осложнения  местные и аллергические реакции, повышение температуры после введения вакцины, системные реакции (слабость, вялость, изменение артериального давления). Зарегистрированы и более серьезные последствия  постинъекционные абсцессы.

 Рост числа сообщений о ПППИ в Росздравнадзор связан с совершенствованием работы Федеральной службы по контролю за безопасностью вакцин в регионах,  сообщили «Известиям» в пресс-служба ведомства.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал «Известиям», что, несмотря на рост статистики в этом году, последние несколько лет в России регистрируется гораздо меньше поствакцинальных осложнений. Связано это с улучшением качества вакцин и с изменением методики учета.

Если 10 лет назад количество поствакцинальных осложнений составляло 400–500 случаев в год, то в последние годы  200–205 случаев.

Он отмечает, что чаще всего осложнения бывают на вакцину АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша). Причина  цельноклеточный коклюшный компонент (убитый микроб). Главный эпидемиолог рассказал, в европейских странах используются только бесклеточные вакцины АКДС.

 Наша отечественная вакцина, содержащая цельноклеточный коклюшный компонент, входит в национальный календарь прививок. Она более эффективна, чем бесклеточная. Но у населения есть возможность сделать прививку бесклеточными комбинированными зарубежными вакцинами, правда, это платно,  пояснил Николай Брико.

Он отметил, что заболеваемость коклюшем в России растет. Дело в том что, АКДС в России делают детям в возрасте до трех лет. И иммунитет сохраняется до шести лет. Но для этого возраста можно использовать только бесклеточные вакцины, которые в России пока не производятся.

Осложнения от БЦЖ (вакцина против туберкулеза) также цельноклеточные, и от нее тоже нередко бывают поствакцинальные осложнения. А нежелательные реакции на прививки от бешенства и клещевого энцефалита обусловлены содержанием в них токсинов.

А вот инактивированные вакцины (убитые), например, полиомиелитная, очень редко вызывают побочный эффект. Кстати, это одна из немногих вакцин, которую не производят в России, а закупают за рубежом.

 Перечень поствакцинальных осложнений небольшой, он утвержден постановлением правительства РФ. Осложнения могут быть связаны с самим препаратом, если его неправильно хранили, с нарушением техники проведения прививки. Если, например, мы введем Манту не внутрикожно, а подкожно, то разовьется холодный абсцесс,  объяснил Николай Брико.

Главный эпидемиолог отметил, что 2–5% от всего населения особенно сильно реагируют на введенный антиген. Примерно столько же реагируют слабо. При этом доказано, у мужчин и у женщин разная реакция на одну и ту же вакцину.

 Эти факты свидетельствуют о необходимости персонифицированного подхода к вакцинации. Для каждого человека нужно разрабатывать индивидуальную схему иммунизации,  сказал Николай Брико.

Профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины 1-го Московского университета имени Сеченова Алла Миндлина рассказала, что зачастую причинами поствакцинальных осложнений являются неучет противопоказаний, неправильное хранение вакцины или индивидуальные особенности пациента.

 Все регистрируемые осложнения  это мизер по сравнению с вредом, которые приносят болезни, от которых мы прививаем. 60–70% детей в возрасте до года, не привитых от коклюша, погибают,  рассказала Алла Миндлина.  Для адекватной оценки увеличения количества поствакцинальных осложнений необходимо провести более глубокий анализ их причин, в том числе системы их регистрации и учета. Необходимо также проанализировать итоги массовой вакцинальной кампании против гриппа, проводимой в этом году с целью оценки риска развития осложнений после проведения прививок разными вакцинами.

По данным Роспотребнадзора, в 2015 году против гриппа было привито 44,9 млн человек (31,3% от численности населения), а в этом году  55,5 млн человек (38,3%).

 По отзывам врачей, именно массовая вакцинация против гриппа стала причиной увеличения поствакцинальных осложнений. Других изменений в этом году не произошло. В Москве, например, людей стали прививать возле станций метро, и врачи их толком не осматривают. К тому же вакцин от гриппа много, одни более реактогенные, другие  менее,  рассказал «Известиям» эпидемиолог одного из государственных научных медицинских институтов на условиях анонимности.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что увеличение количества вакцинированных людей и привело к росту поствакцинальных осложнений.

 Объективных причин увеличения осложнений, связанных с качеством препаратов, я не вижу,  говорит эксперт. Он отмечает, что сейчас от гриппа прививают несколькими вакцинами российского производства, но технологии их производства различны.

Например, вакцина ультрикс содержит антигены. А гриппол плюс и савигрипп  не только антигены, но и иммуноадъюванты, за счет которых в вакцинах уменьшается концентрация вирусных частиц, а значит, они переносятся легче. Но есть мнение, что иммунный ответ от ультрикса и аналогичных вакцин выше и они более эффективны с точки зрения профилактики гриппа.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Осложнений от прививок стало больше

Осложнений от прививок стало больше Медики связывают это с ростом количества людей, прошедших вакцинацию

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