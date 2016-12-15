Ковальчук: «Создание реактора Ф-1 сделало Россию ядерной державой»

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» открылась 27-я ежегодная конференция Ядерного общества России. Мероприятие приурочено к 70-летию создания ядерного реактора Ф-1 — первого атомного реактора в Евразии. Председатель оргкомитета — член центрального правления Ядерного общества России, президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что запуск этого реактора имел огромное значение не только для науки, но и для всей цивилизации.



— Создание реактора Ф-1 сделало Россию ядерной державой, тем самым был восстановлен паритет и не получилось так, что только одна сторона обладает ядерным оружием. Этот паритет, возникший между Соединенными Штатами и Советским Союзом, обеспечил стабильность мира на протяжении длительного времени. Много десятилетий мы живем без крупной войны. Это и есть главный результат того, что был запущен реактор Ф-1, — рассказал глава Курчатовского института.



По словам Михаила Ковальчука, запуск Ф-1 позволил нашей стране сохранить статус суверенного государства.



— В постперестроечное время, после распада Советского Союза, мы сохранились как суверенное государство только благодаря тому, что у нас существует ядерное оружие и средства его доставки, — отметил он.



Запуск реактора осуществлялся лично под руководством Игоря Курчатова — создателя советской ядерной бомбы. Ф-1 был выведен на мощность сотрудниками лаборатории № 2 Академии наук СССР (ныне НИЦ «Курчатовский институт») вечером 25 декабря 1946 года. Сооружение реактора стало одним из ключевых достижений атомного проекта СССР и положило начало развитию отечественной атомной промышленности и энергетики. На реакторе Ф-1 проводились фундаментальные исследования в области ядерной физики, материаловедения, реакторостроения, радиационной безопасности и метрологии нейтронного излучения. Реактор Ф-1 имеет статус памятника науки и техники.



— Пуск реактора явился спусковым крючком для стремительного развития технологий. Возникла атомная бомба, которая выросла из Ф-1. Она превратилась в первую атомную станцию, и мы — родоначальники атомной энергетики в мире. В 1954 году Курчатов в Обнинске запустил первую атомную станцию. В 1958 году мы спустили на воду первую советскую атомную подводную лодку, в 1959 году мы спустили на воду первый в мире атомный ледокол, — рассказал «Известиям» Михаил Ковальчук после своего выступления на конференции. — Сегодня Россия является единственной страной в мире, обладающей атомным ледокольным флотом, что, в свою очередь, обеспечивает наше внеконкурентное существование в высоких широтах, там, где сегодня сосредоточены крупнейшие запасы нефти и газа.



По словам главы Курчатовского института, также необходимо помнить, что строительство реактора проходило в тяжелейших условиях Великой Отечественной войны, когда не было ни свободных строительных материалов, ни технических средств, ни теплой одежды — не хватало даже валенок для строителей. Высшие государственные чины выписывали специальные требования на то, чтобы доставлялись самые необходимые материалы для строительства этого реактора.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что любые приоритеты можно разделить на два блока. Первые — тактические. Они, как правило, носят отраслевой характер, имеют ближнесрочные перспективы и нацелены на создание конкретных товаров, освоение рынков. Вторые — стратегические, которые имеют средне- либо долгосрочную перспективу. По словам главы Курчатовского института, стратегические приоритеты базируются на фундаментальной науке и создают новые технологии, которые со временем ведут к смене технологического уклада. Он особо отметил важность сочетания тактических и стратегических приоритетов.



— Я приведу очень простой пример. 9 мая 1945 года наша страна стала победителем в Великой Отечественной войне. Мы были хозяевами мира и имели самую большую и технически оснащенную армию в мире. Спустя несколько месяцев, в начале августа, после варварской бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, ситуация радикальным образом изменилась. Если бы мы не занимались в тяжелейшие годы войны реализацией стратегического приоритета (атомного проекта), то мы были бы просто уничтожены как государство. Это очень простой осязаемый пример важности сочетания тактических и стратегических приоритетов.



Конференция завершится в пятницу, 16 декабря. За два дня участникам предстоит работа в нескольких круглых столах, где будут обсуждаться молодежный потенциал НИЦ «Курчатовский институт», вопросы развития современной науки, перспективы развития ядерной медицины и другие важнейшие темы отрасли.

Стоит отметить, что к 70-летию первого атомного реактора была выпущена почтовая марка, посвященная Ф-1.

