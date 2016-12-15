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Жалобу Дадина в КС на статью о митингах приняли к рассмотрению

Заключенный был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста

Обращение активиста Ильдара Дадина с жалобой на статью Уголовного кодекса РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к заключению на 2,5 года в колонии общего режима, принял к рассмотрению Конституционный суд (КС) РФ.

Заявители также утверждают, что уголовное дело в отношении активиста было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

В жалобе Дадин указывает, что статья, которую он оспаривает, нарушает «права заявителя на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, права не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, права считаться невиновным, пока его вина не будет доказана в усмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Жалобу Дадина в КС на статью о митингах приняли к рассмотрению

Заключенный был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста

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