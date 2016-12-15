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ФСБ задержала в Самаре двух предполагаемых сторонников ИГ

Из квартиры также изъято взрывное устройство

На окраине Самары при проведении спецоперации сотрудниками ФСБ были задержаны два человека, предположительно, сторонники «Исламского государства» (запрещенного в РФ). У них обнаружено взрывное устройство.

«Были задержаны двое мужчин — граждане одной из центральноазиатских республик. У них обнаружено взрывное устройство. Его тип и состав уточняются. Взрывное устройство было обезврежено», — сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что сейчас мужчины задержаны, с ними работают оперативники.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям — 205 УК РФ («Попытка проведения террористического акта») и 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение оружия или боеприпасов»).

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

ФСБ задержала в Самаре двух предполагаемых сторонников ИГ

Из квартиры также изъято взрывное устройство

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