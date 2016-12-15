Башар Асад поздравил сирийцев с освобождением Алеппо

Сирийский лидер Башар Асад поздравил сограждан с освобождением Алеппо от боевиков. Политик назвал происходящее в Алеппо «исторической победой» и отметил вклад в нее каждого гражданина.

Ранее Минобороны России сообщило о полной зачистке Алеппо от террористов. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что боевики с семьями будут вывезены из Алеппо, отмечает «Федеральное агентство новостей».



Всего из города вывезут около 5 тыс. боевиков.