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Башар Асад поздравил сирийцев с освобождением Алеппо

Президент Сирии отметил, что к исторической победе причастен каждый гражданин страны

Сирийский лидер Башар Асад поздравил сограждан с освобождением Алеппо от боевиков. Политик назвал происходящее в Алеппо «исторической победой» и отметил вклад в нее каждого гражданина.

Ранее Минобороны России сообщило о полной зачистке Алеппо от террористов. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что боевики с семьями будут вывезены из Алеппо, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Всего из города вывезут около 5 тыс. боевиков.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Башар Асад поздравил сирийцев с освобождением Алеппо

Президент Сирии отметил, что к исторической победе причастен каждый гражданин страны

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