Минобороны РФ сообщило о зачистке всех кварталов Алеппо от боевиков

Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что войска официального Дамаска выбили боевиков из всех кварталов сирийского Алеппо.



Он подчеркнул, что правительственные силы в ходе боев ликвидировали более 900 членов бандформирований, уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. Освобождено 105 кварталов города площадью 78,5 кв. км.



При этом, отметил Познихир, три тысячи боевиков добровольно покинули сирийский город, более половины из них получили амнистию. Свыше тысячи террористов были вывезены из Алеппо в 20 автобусах и 10 машинах скорой помощи, который сопровождали представители Центра по примирению сторон.



Ранее он рассказал об обнаружении нескольких тюрем, оборудованных боевиками в подвалах жилых домов и административных зданий в освобожденным городе.



По данным военных, в импровизированных тюрьмах пытали мирных жителей, которых подозревали в связи с войсками Башара Асада.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на два источника в Дамаске и Алеппо писала, что Сирия скоро объявит о полном освобождении Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Правительственные силы воюют с боевиками различных вооруженных формирований и исламистских группировок, в числе которых ИГ и «Джебхат Фатах аш-Шам» (обе запрещены в России по решению суда).

