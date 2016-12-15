Страны ЕС продлят экономические санкции в отношении РФ

Санкции стран ЕС в отношении России будут продлены еще на шесть месяцев. Об этом, как стало известно в четверг, договорились лидеры Евросоюза.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters, канцлер ФРГ и президент Франции рекомендовали своим коллегам продлить санкционные меры против РФ. Рекомендацию Ангелы Меркель и Франсуа Олланда можно считать началом работы над формальным продлением санкций, отмечается в сообщении.

Вопрос продления антироссийских санкций, напомним, стоит в повестке дня саммита лидеров ЕС, начавшемся сегодня, 15 декабря.



Обострение отношений между Россией и Евросоюзом началось весной 2014 года, после возвращения Крыма в состав РФ.