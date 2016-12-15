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Четверг,
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Послы России и Ирана вызваны в МИД Великобритании

Британская сторона намерена выразить дипломатам беспокойство в связи с ситуацией в Алеппо

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал в ведомство послов России и Ирана. Об этом он написал на своей страничке в Twitter. Джонсон намерен выразить дипломатам обеспокоенность ситуацией в Алеппо.

 «Я только что вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить крайнее беспокойство в связи с ситуацией в Алеппо», — написал Борис Джонсон.

«Очень важно защитить мирных граждан и доставить им помощь», — добавил он.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Послы России и Ирана вызваны в МИД Великобритании

Британская сторона намерена выразить дипломатам беспокойство в связи с ситуацией в Алеппо

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