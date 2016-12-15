Послы России и Ирана вызваны в МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал в ведомство послов России и Ирана. Об этом он написал на своей страничке в Twitter. Джонсон намерен выразить дипломатам обеспокоенность ситуацией в Алеппо.

I have just summoned the ambassadors of #Russia & #Iran to convey profound disquiet over #Aleppo. Crucial to protect civilians & deliver aid — Boris Johnson (@BorisJohnson) 15 декабря 2016 г.

«Я только что вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить крайнее беспокойство в связи с ситуацией в Алеппо», — написал Борис Джонсон.

«Очень важно защитить мирных граждан и доставить им помощь», — добавил он.