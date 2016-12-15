Автомобиль с Савченко попал в кювет под Одессой из-за гололеда

Автомобиль, в котором находилась депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, попал в ДТП в Одесской области.



Об этом рассказала на своей странице в Facebook ее сестра Вера.



По ее словам, из-за гололеда машину занесло, и она выскочила с дороги и угодила в кювет.

«В Одесской области нечищеные и очень скользкие дороги. Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И небезразличный к чужой беде!» — написала Вера Савченко, отметив, что автомобиль вернулся на дорогу уже через полчаса.



Позже информацию об аварии подтвердила помощница Савченко Татьяна Проторченко, которая заверила, что жизни и здоровью народного избранника ничего не угрожает.



Отмечается, что депутат отправилась в Одесскую область для встречи с местными жителями.

Напомним, Надежда Савченко вышла из партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко, и начала свою личную политическую карьеру.

