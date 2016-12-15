Эрдоган обсудил ситуацию в Алеппо с лидерами мировых держав

На пресс-конференции в Анкаре турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудил ситуацию в сирийском Алеппо с президентами РФ и США, а также канцлером ФРГ и избранным генсеком ООН.

Эрдоган отметил, что решением сирийской проблемы может стать контроль ситуации в Алеппо. Он добавил, что несколько раз обсудил ситуацию в Алеппо с президентом России Путиным и избранным Генеральным секретарем ООН Гутеррешем.

«Я говорил с Меркель, она заявила о готовности оказать любую помощь», — сказал Эрдоган, передает «РИА Новости». Президент Турции также отметил, что с Обамой обсудил не только Сирию, но и Ирак.