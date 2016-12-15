Сборная России уступила команде Швеции, дважды пропустив в концовке

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в первом матче Кубка Первого канала (второй этап Еврохоккейтура).



Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве и завершилась победой шведской дружины со счетом 3:1.



На девятой минуте шайбу в ворота сборной Швеции забросил Владислав Гавриков. Во втором периоде счет стал равным после автогола в ворота Ильи Сорокина. В третьем периоде шведы забросили еще две шайбы в ворота российской команды. Авторами шайб стали Симон Бертильссон и Андреас Турессон.



Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут завтра, 16 декабря, со сборной Чехии. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

