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Сборная России уступила команде Швеции, дважды пропустив в концовке

Встреча ледовых дружин в первом матче Кубка Первого канала завершилась со счетом 1:3, единственную шайбу в составе россиян забросил Владислав Гавриков

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в первом матче Кубка Первого канала (второй этап Еврохоккейтура).

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве и завершилась победой шведской дружины со счетом 3:1. 

На девятой минуте шайбу в ворота сборной Швеции забросил Владислав Гавриков. Во втором периоде счет стал равным после автогола в ворота Ильи Сорокина. В третьем периоде шведы забросили еще две шайбы в ворота российской команды. Авторами шайб стали Симон Бертильссон и Андреас Турессон.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут завтра, 16 декабря, со сборной Чехии. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Сборная России уступила команде Швеции, дважды пропустив в концовке

Встреча ледовых дружин в первом матче Кубка Первого канала завершилась со счетом 1:3, единственную шайбу в составе россиян забросил Владислав Гавриков

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