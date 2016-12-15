Фракция «Батькивщина» Верховной рады исключила Савченко

Депутаты решили, что их политические убеждения не совпадают с таковыми у Надежды Савченко
Фото: TASS/AP/Sergei Chuzavkov
Фракция «Батькивщина» Верховной рады исключила Надежду Савченко из своих рядов.
Об этом заявила пресс-служба партии.
«Фракция «Батькивщина» обсудила с Надеждой Савченко все обстоятельства и приняла решение о ее исключении из состава фракции», — цитирует ТАСС заявление депутатов.
Главная причина исключения — разные политические взгляды Савченко и членов партии.
При этом парламентарии подчеркнули, что в свое время на выборах в Верховную раду Савченко внесли в избирательный список ради освобождения ее из российской тюрьмы, где ее ждал суд по обвинению в шпионаже.
Депутаты заметили, что они и сейчас сделали бы то же самое.
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