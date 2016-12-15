Глава «Транснефти» назвал объединение с «Роснефтью» слухами

«Транснефть» считает надуманной информацию об объединении «Транснефти» и «Роснефти», заявил глава нефтетранспортной компании Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

«По теме объединения «Роснефти» и «Транснефти» — это просто художественный треп», — сказал Токарев.

По словам главы «Транснефти», тема слияния нефтяной и нефтетранспортной компаний надумана и «используется в рамках грубо срежиссированной заказной программы против «Транснефти».



Ранее в СМИ появилась информация о возможном слиянии двух компаний после приватизации 19,5% акций «Роснефти». Такие слухи возникали и ранее, в 2013 – 2014 годах, когда «Роснефть» покупала ТНК-ВР.



«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеющая 48,7 тыс. км магистральных нефтепроводов, более 500 насосных станций и 22 млн м куб. резервуарных емкостей. Компания транспортирует 93% добываемой в России нефти.



НК «Роснефть» — крупнейшая публичная нефтегазовая компания по добыче в мире, лидер российской нефтяной промышленности.

