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Глава «Транснефти» назвал объединение с «Роснефтью» слухами

По мнению главы нефтетранспортной компании Николая Токарева, это просто «художественный треп»

«Транснефть» считает надуманной информацию об объединении «Транснефти» и «Роснефти», заявил глава нефтетранспортной компании Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

«По теме объединения «Роснефти» и «Транснефти» — это просто художественный треп», — сказал Токарев.

По словам главы «Транснефти», тема слияния нефтяной и нефтетранспортной компаний надумана и «используется в рамках грубо срежиссированной заказной программы против «Транснефти».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном слиянии двух компаний после приватизации 19,5% акций «Роснефти». Такие слухи возникали и ранее, в 20132014 годах, когда «Роснефть» покупала ТНК-ВР.

«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеющая 48,7 тыс. км магистральных нефтепроводов, более 500 насосных станций и 22 млн м куб. резервуарных емкостей. Компания транспортирует 93% добываемой в России нефти.

НК «Роснефть» — крупнейшая публичная нефтегазовая компания по добыче в мире, лидер российской нефтяной промышленности. 

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Глава «Транснефти» назвал объединение с «Роснефтью» слухами

По мнению главы нефтетранспортной компании Николая Токарева, это просто «художественный треп»

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