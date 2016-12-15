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Помощник Трампа обсуждает в Москве отмену санкций против России

Экс-конгрессмен Джек Кингстон встретился с представителями российского бизнеса

Бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон, имеющий статус помощника избранного президента США Дональда Трампа, прилетел в Москву и проводит встречу с представителями российского бизнеса, с которыми идет обсуждение отмены санкций против России.

Как сообщает CNN, в графике Кингстона не значится встреч с официальными лицами России, а запланированы переговоры только с бизнесменами РФ и США. Общественное радио США (NPR) также ранее подтвердило визит Кингстона в Москву, сообщает ТАСС.

«Трамп может пересмотреть санкции. Они действовали уже достаточно долго», — приводит радио заявление Кингстона в связи с его поездкой в РФ.

Экс-конгрессмен также отметил, что Трамп начинает «с чистого листа» и не обязан следовать внешнеполитическому курсу Барака Обамы.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Помощник Трампа обсуждает в Москве отмену санкций против России

Экс-конгрессмен Джек Кингстон встретился с представителями российского бизнеса

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