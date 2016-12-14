Бизнес-подход поможет Трампу в диалоге с Москвой

Американские эксперты считают выдвижение Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря хорошим шансом попытаться возродить отношения с Россией
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Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США главу крупнейшей в мире частной нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Данное решение республиканца спровоцировало бурную дискуссию в американском истеблишменте и СМИ. Человек без политического опыта, получивший к тому же орден Дружбы в 2013 году из рук президента России Владимира Путина, теперь может занять главный внешнеполитический пост в новой администрации в Вашингтоне. Эти два обстоятельства крайне взволновали различные политические круги в США. Особенно сильный протест кандидатура Тиллерсона вызывает среди антироссийски настроенных американских политиков.
Между тем, как полагают эксперты, одной из причин того, почему выбор Трампа пал именно на нефтяного магната, а не на Митта Ромни или других влиятельных фигур, стала готовность и умение Тиллерсона выстраивать диалог с Россией. Кроме того, кандидат в госсекретари за свою долгую бизнес-карьеру доказал, что прекрасно знает, как вести дела и договариваться с представителями любых политических взглядов. Немалую роль в решении Трампа сыграл и тот факт, что и он, и Тиллерсон — люди из одного мира — из мира бизнеса. Опрошенные «Известиями» американские политологи также подтвердили: госсекретарь Тиллерсон — хорошая возможность разрядить накалившуюся за последние годы атмосферу в российско-американских отношениях.
— Дональд Трамп — последователен в желании привести в свою администрацию людей из бизнеса. Тиллерсон — наглядный тому пример. Республиканец считает, что решение политических проблем похоже на то, как ведутся дела в сфере бизнеса. Я абсолютно уверен: таким образом республиканец, в частности, посылает сигнал, что действительно хочет перезапустить диалог с Россией, — подчеркнул в беседе с «Известиями» профессор международной политики университета Тафтса, американский политолог Дэниэл Дрезнер.
По мнению экс-сотрудника Госдепартамента США, политолога Уильяма Блума, которым он поделился в беседе с «Известиями», выбор Трампа доказывает: его заявления о желании «поладить с Россией и Путиным» — не пустой звук.
— Я думаю, это станет хорошим поворотом, если Тиллерсона утвердят на пост госсекретаря США. Его давние связи с Россией значительно снизят вероятность столкновения двух держав, которое могло бы поставить под угрозу весь мир. С Трампом и Тиллерсоном подобного катастрофического сценария удастся избежать. И Трамп это понимает, поскольку нет более важной проблемы, которая сейчас стоит перед мировым сообществом. Одна из причин выдвижения Тиллерсона — желание лишний раз подтвердить настрой на восстановление диалога с Москвой, — считает Уильям Блум.
Профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета, старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Chatham House Ричард Саква отметил в разговоре с «Известиями», что Трамп не случайно отверг уже много влиятельных кандидатур на пост госсекретаря, поскольку для него важно, чтобы главой Госдепа был человек, способный выстраивать диалог с любыми политиками.
— Выдвижение Тиллерсона — лучший выбор из всех возможных вариантов для России. Возглавляя Exxon-Mobil, Тиллерсон очень долго работал с Россией и особенно много дел вел с «Роснефтью» и Игорем Сечиным лично. Это создает прочный фундамент для конструктивной и плодотворной работы с Москвой — с оттенками бизнес-подхода. Кроме того, его назначение на пост госсекретаря может в скором времени положить конец антироссийской истерии, которая наблюдается в Вашингтоне. Еще одним подтверждением нацеленности республиканца на диалог является тот факт, что он отверг обвинения ЦРУ в причастности России к хакерским атакам во время выборов, — сказал Ричард Саква.
Президент исследовательского центра Center on Global Interests в Вашингтоне Николай Злобин пояснил «Известиям»: тот факт, что Трамп выбрал Тиллерсона, отвергнув кандидатуры Митта Ромни и ряда других влиятельных политиков, является обнадеживающим сигналом для Москвы. При этом считать главу Exxon Mobil «госсекретарем для России» также было бы не совсем верно, ведь его кандидатуру активно лоббировали в том числе и американские политики, негативно относящиеся к России, например Кондолиза Райс и Дик Чейни. Это говорит о том, что потенциальному госсекретарю в любом случае придется идти на компромиссы с республиканскими элитами. Поэтому настроенность на диалог с Кремлем — это одно, а его практические результаты — совершенно иное.
— Хорошо, что у этого человека есть позитивное впечатление о Путине, а оно у него есть. У него позитивное впечатление о России. По крайней мере как о людях, с которыми можно заниматься честным, прозрачным и эффективным бизнесом. Для России это очень хорошо, особенно на фоне той атмосферы, которая сейчас сложилась в Вашингтоне, — многие политики считают, что Россия — страна, с которой лучше не иметь никаких дел. Тиллерсон придерживается совершенно другого мнения, и для Москвы это, безусловно, хорошо, — полагает Николай Злобин.
Он обратил внимание на то, что большинство американских СМИ «выходят под лозунгом «Трамп назначил друга Путина госсекретарем», добавив, что в сенате Тиллерсону обязательно будут задавать много вопросов о его бизнес-связях с Россией и попросят разъяснить его заявление, что антироссийские санкции надо отменять. Кроме того, орден Дружбы от Путина также вызывает у многих американцев недоумение, поскольку в США бытует мнение: «Если вас так сильно любят и ценят за границей, значит, вы не так отстаиваете национальные интересы США». Поэтому если Тиллерсон не успокоит политические элиты и не покажет, что готов идти на компромиссы, пройти процедуру утверждения в сенате ему будет трудно.
Вместе с тем Злобин считает, что выдвижение Тиллерсона лишний раз демонстрирует желание Трампа «уходить от людей, которые являются профессиональными политиками, и вовлекать в команду людей без политического опыта».
— У него уже довольно много кандидатур без политического опыта номинированы на высшие посты. Трамп считает это плюсом, поскольку эти люди не вовлечены ни в какие политические структуры, у них нет особых политических симпатий. Совершенно очевидно, что в американской политике идет бизнес-революция. Трампу легче находить общий язык с людьми из его среды. Он думает, что политика делается так же, как развитие любой компании. Он не хочет окружать себя политиками, потому что боится, что они будут на него слишком давить. В глазах Трампа плюс Тиллерсона еще и в том, что он имел дело с разными типами лидеров и правительств. Общее мнение, что Тиллерсон — человек быстрообучаемый, открытый к новым идеям и очень гибкий. И он не боится брать на себя ответственность, быстро принимать решения, а потом их отстаивать. Но ему в любом случае придется согласовывать свои действия не только с президентом, но еще с Пентагоном, ЦРУ и так далее. И очень интересно, насколько он будет гибок в этом вопросе и согласен подчиняться, — заключил Николай Злобин.