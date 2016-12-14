Бизнес-подход поможет Трампу в диалоге с Москвой

Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США главу крупнейшей в мире частной нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Данное решение республиканца спровоцировало бурную дискуссию в американском истеблишменте и СМИ. Человек без политического опыта, получивший к тому же орден Дружбы в 2013 году из рук президента России Владимира Путина, теперь может занять главный внешнеполитический пост в новой администрации в Вашингтоне. Эти два обстоятельства крайне взволновали различные политические круги в США. Особенно сильный протест кандидатура Тиллерсона вызывает среди антироссийски настроенных американских политиков.

Между тем, как полагают эксперты, одной из причин того, почему выбор Трампа пал именно на нефтяного магната, а не на Митта Ромни или других влиятельных фигур, стала готовность и умение Тиллерсона выстраивать диалог с Россией. Кроме того, кандидат в госсекретари за свою долгую бизнес-карьеру доказал, что прекрасно знает, как вести дела и договариваться с представителями любых политических взглядов. Немалую роль в решении Трампа сыграл и тот факт, что и он, и Тиллерсон — люди из одного мира — из мира бизнеса. Опрошенные «Известиями» американские политологи также подтвердили: госсекретарь Тиллерсон — хорошая возможность разрядить накалившуюся за последние годы атмосферу в российско-американских отношениях.

— Дональд Трамп — последователен в желании привести в свою администрацию людей из бизнеса. Тиллерсон — наглядный тому пример. Республиканец считает, что решение политических проблем похоже на то, как ведутся дела в сфере бизнеса. Я абсолютно уверен: таким образом республиканец, в частности, посылает сигнал, что действительно хочет перезапустить диалог с Россией, — подчеркнул в беседе с «Известиями» профессор международной политики университета Тафтса, американский политолог Дэниэл Дрезнер.

По мнению экс-сотрудника Госдепартамента США, политолога Уильяма Блума, которым он поделился в беседе с «Известиями», выбор Трампа доказывает: его заявления о желании «поладить с Россией и Путиным» — не пустой звук.

— Я думаю, это станет хорошим поворотом, если Тиллерсона утвердят на пост госсекретаря США. Его давние связи с Россией значительно снизят вероятность столкновения двух держав, которое могло бы поставить под угрозу весь мир. С Трампом и Тиллерсоном подобного катастрофического сценария удастся избежать. И Трамп это понимает, поскольку нет более важной проблемы, которая сейчас стоит перед мировым сообществом. Одна из причин выдвижения Тиллерсона — желание лишний раз подтвердить настрой на восстановление диалога с Москвой, — считает Уильям Блум.

Профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета, старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Chatham House Ричард Саква отметил в разговоре с «Известиями», что Трамп не случайно отверг уже много влиятельных кандидатур на пост госсекретаря, поскольку для него важно, чтобы главой Госдепа был человек, способный выстраивать диалог с любыми политиками.

— Выдвижение Тиллерсона — лучший выбор из всех возможных вариантов для России. Возглавляя Exxon-Mobil, Тиллерсон очень долго работал с Россией и особенно много дел вел с «Роснефтью» и Игорем Сечиным лично. Это создает прочный фундамент для конструктивной и плодотворной работы с Москвой — с оттенками бизнес-подхода. Кроме того, его назначение на пост госсекретаря может в скором времени положить конец антироссийской истерии, которая наблюдается в Вашингтоне. Еще одним подтверждением нацеленности республиканца на диалог является тот факт, что он отверг обвинения ЦРУ в причастности России к хакерским атакам во время выборов, — сказал Ричард Саква.

Президент исследовательского центра Center on Global Interests в Вашингтоне Николай Злобин пояснил «Известиям»: тот факт, что Трамп выбрал Тиллерсона, отвергнув кандидатуры Митта Ромни и ряда других влиятельных политиков, является обнадеживающим сигналом для Москвы. При этом считать главу Exxon Mobil «госсекретарем для России» также было бы не совсем верно, ведь его кандидатуру активно лоббировали в том числе и американские политики, негативно относящиеся к России, например Кондолиза Райс и Дик Чейни. Это говорит о том, что потенциальному госсекретарю в любом случае придется идти на компромиссы с республиканскими элитами. Поэтому настроенность на диалог с Кремлем — это одно, а его практические результаты — совершенно иное.

— Хорошо, что у этого человека есть позитивное впечатление о Путине, а оно у него есть. У него позитивное впечатление о России. По крайней мере как о людях, с которыми можно заниматься честным, прозрачным и эффективным бизнесом. Для России это очень хорошо, особенно на фоне той атмосферы, которая сейчас сложилась в Вашингтоне, — многие политики считают, что Россия — страна, с которой лучше не иметь никаких дел. Тиллерсон придерживается совершенно другого мнения, и для Москвы это, безусловно, хорошо, — полагает Николай Злобин.

Он обратил внимание на то, что большинство американских СМИ «выходят под лозунгом «Трамп назначил друга Путина госсекретарем», добавив, что в сенате Тиллерсону обязательно будут задавать много вопросов о его бизнес-связях с Россией и попросят разъяснить его заявление, что антироссийские санкции надо отменять. Кроме того, орден Дружбы от Путина также вызывает у многих американцев недоумение, поскольку в США бытует мнение: «Если вас так сильно любят и ценят за границей, значит, вы не так отстаиваете национальные интересы США». Поэтому если Тиллерсон не успокоит политические элиты и не покажет, что готов идти на компромиссы, пройти процедуру утверждения в сенате ему будет трудно.

Вместе с тем Злобин считает, что выдвижение Тиллерсона лишний раз демонстрирует желание Трампа «уходить от людей, которые являются профессиональными политиками, и вовлекать в команду людей без политического опыта».