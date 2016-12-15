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Мединский высказался против установки официального памятника Сталину

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что это разделит нацию

Мединский высказался против установки официального памятника лидеру СССР Иосифу Сталину, поскольку это разделит нацию.

Об этом он заявил в интервью СМИ.

«Я бы в любом случае никогда не поддержал установку государственного памятника Сталину. Считаю, что это будет сильно разделять нацию. Это всегда плохо, а сейчас начиная с 2014 года с Крыма  особенно»,  цитирует Мединского «Интерфакс».

Он напомнил, что решение об установке памятника Ивану Грозному в Орле было принято на плебисците, но и тут оказалось много недовольных.

Говоря о своем отношении к Сталину, министр культуры назвал его «неоднозначным», добавив, что оно за 30 лет менялось раз десять под влиянием новых фактов.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Мединский высказался против установки официального памятника Сталину

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что это разделит нацию

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