Мединский высказался против установки официального памятника Сталину

Мединский высказался против установки официального памятника лидеру СССР Иосифу Сталину, поскольку это разделит нацию.

Об этом он заявил в интервью СМИ.

«Я бы в любом случае никогда не поддержал установку государственного памятника Сталину. Считаю, что это будет сильно разделять нацию. Это всегда плохо, а сейчас начиная с 2014 года с Крыма — особенно», — цитирует Мединского «Интерфакс».

Он напомнил, что решение об установке памятника Ивану Грозному в Орле было принято на плебисците, но и тут оказалось много недовольных.

Говоря о своем отношении к Сталину, министр культуры назвал его «неоднозначным», добавив, что оно за 30 лет менялось раз десять под влиянием новых фактов.

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