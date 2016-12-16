Четвертая колонна автобусов с боевиками выехала из Алеппо

В районе Эр-Рашидин-4 их пересадят на другой транспорт для доставки в Идлиб
Очередная, четвертая по счету автобусная колонна с боевиками и членами их семей выехала из восточного Алеппо в направлении района Эр-Рашидин-4, сообщает Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.
В сообщении сказано, что автобусы едут в сопровождении российских офицеров и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК), передает ТАСС.
«После приезда в район Эр-Рашидин-4 боевики с семьями пересядут в другой транспорт, которым они будут доставлены в Идлиб», — сказано в сообщении.
Перед этим из восточного Алеппо уже выехали три автобусные колонны с боевиками и членами их семей. Все они направляются в Идлиб через район Эр-Рашидин-4.
Ранее по гуманитарным коридорам в безопасные районы города выведены более 108 тыс. мирных жителей, в том числе более 47 тыс. детей.
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