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Великобритании для выхода из ЕС придется выплатить около 60 млрд евро

«Плата за выход» относится к обязательствам Лондона перед Брюсселем

Великобритании для выхода из ЕС придется выплатить около 60 млрд евро по ранее заключенным соглашениям.

Об этом заявил телеканал Sky News со ссылкой на чиновников в Брюсселе.

«Мы говорим о выплатах в текущий бюджет, за который Великобритания уже проголосовала, и о выплатах пенсий британцам, работающим в ЕС», – цитирует «РИА Новости» министра Чехии по европейским вопросам Томаса Проуза.

При этом, точная цифра пока неизвестна и колеблется от 50до 60 млрд евро, а все переговоры носят только неформальный характер.

Но в случае начала процесса выхода из ЕС, который запланирован на март 2017 года, выплаты Британией десятков миллиардов евро станут во главу угла.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Великобритании для выхода из ЕС придется выплатить около 60 млрд евро

«Плата за выход» относится к обязательствам Лондона перед Брюсселем

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