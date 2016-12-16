Россияне стали больше жаловаться на осложнения после прививок.

Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В Росздравнадзоре не считают это криминальным.

«Рост числа сообщений о ПППИ в Росздравнадзор связан с совершенствованием работы Федеральной службы по контролю за безопасностью вакцин в регионах», — сообщили «Известиям» официальные представители ведомства.

Они добавили, что за одиннадцать месяцев 2016 года поступила информация о 327 побочных эффектах после прививок. Часть из них связана с аллергическими реакциями.

Роспотребнадзор в свою очередь, кроме неучета противопоказаний при прививках называет в качестве причин осложнений неправильное хранение препаратов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Осложнений от прививок стало больше