Большинство россиян не берут больничные листы

Согласно результатам опроса рекрутингового портала HeadHunter, лишь половина россиян предпочитают остаться дома во время болезни. Остальные предпочтут работать из дома или взять отгул на несколько дней. К больничным листам привыкли прибегать всего 9% опрошенных.

Опрос был проведен среди 3187 сотрудников российских компаний. Он показал, что лишь половина опрошенных в случае болезни останутся дома. 23% предпочитают работать из дома во время болезни, 18% возьмут отгул.

Из дома привыкли работать во время болезни, в основном, жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти (27%). 61% опрошенных заявили, что готовы явиться на работу с температурой. При этом в Москве и области лишь 11% вызовут врача и возьмут больничный, в Петербурге таких всего 9%.

По мнению экспертов, в большинстве случаев сотрудник валится с температурой из-за ослабленного иммунитета, который страдает из-за стрессов на работе, где большинство сотрудников работают на пределе, или складывается нездоровая атмосфера. В то же время эксперты отметили, что нередко работник не может взять больничный из-за незнания своих прав или несоблюдения работодателем законодательства.

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