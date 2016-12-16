Каждому второму начихать на коллег

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, что предпочтут россияне во время болезни: остаться дома или всё равно пойти на работу? Оказалось, что половина сотрудников привыкла полагаться на лекарства и в любом состоянии быть на рабочем месте. Больше всего таких «выносливых» работников в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. ОРВИ, ангину и даже грипп многие из них предпочитают переносить на ногах, отказываясь от больничного.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 3187 сотрудников российских компаний, половина респондентов, поняв, что заболели, примут лекарство и всё равно пойдут на работу. Еще 23% останутся лечиться дома, но будут работать удаленно, 18% возьмут отгул на несколько дней и только 9% откроют полноценный больничный.

По мнению бизнес-тренера Владимира Моженкова, причиной многих заболеваний сотрудников является стресс.

— Из-за стресса человек заболевает в 90% случаев. Особенно если в коллективе нездоровая атмосфера и все работают на пределе, — отметил Владимир Моженков.

Чаще других работают из дома во время болезни жители Москвы, Подмосковья и Северо-Западного федерального округа (по 27% опрошенных). Реже всех (15%) — жители Центрального федерального округа. Как правило, они приходят на работу с недомоганием — так поступает 61% опрошенных.

В столице и области лишь 11% работников вызовут врача и возьмут больничный. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области таких еще меньше — 9%.

По мнению Елены Гладышевой, исполнительного директора группы компаний SmartGroup, это может быть связано с незнанием своих прав или нарушением норм, правил и основ трудового права со стороны работодателя.

— Чаще всего работа из дома на период болезни практикуется в столице и области из-за сосредоточения определенного вида компаний. Например, фирма, которая занимается оказанием услуг по бухгалтерскому сопровождению клиентов, может позволить сотрудникам выполнять работу в удаленном режиме. Ведь важен конкретный результат, а не присутствие сотрудника в офисе с риском для здоровья. Эта практика применима и часто используется в компаниях, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, обработкой информации и другими видами нефизического труда, — рассказал «Известиям» Алексей Солдатов, заместитель генерального директора топливной компании.

Это подтверждают и цифры: согласно исследованию HeadHunter, несмотря на простуду, чаще всего на работу выходят сотрудники гостиниц, ресторанов и общепита, а также специалисты в отрасли ЖКХ (по 69%). Реже всех — трудящиеся в сферах СМИ, маркетинга, продюсирования (38%) и IT (28%) — они чаще всего работают во время болезни из дома (48% и 43% соответственно).

— А вот продавцы, секретари, курьеры — это профессии, суть которых построена на обязательном присутствии человека на рабочем месте. Также затруднительно работать удаленно там, где установлен высокий уровень безопасности при работе с данными, например, в банковской отрасли, — рассказала «Известиям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Опрос рекрутингового портала выявил тенденцию — именно специалисты, которые работают непосредственно с клиентами (в гостиницах, кафе, ресторанах) приходят на работу с кашлем и насморком чаще других. Выходит, нас не должна удивлять традиционная ежегодная волна гриппа.

При этом каждый третий россиянин с пониманием относится к больному коллеге, вышедшему на работу (33%), но чуть больше опрошенных (39%) скорее негативно — из-за риска заразиться. Причем больше всего недружелюбно настроенных коллег оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (44%). Остальные опрошенные сказали, что им всё равно, или затруднились ответить.

— Человеку приходится выбирать — либо брать отпуск за собственный счет, либо игнорировать болезнь и надеяться избежать серьезных последствий, — отметила Мария Игнатова.

Откуда же у россиян такое нежелание пропускать рабочие будни, порой в ущерб своему здоровью? Согласно результатам исследования, на первом месте стоит материальная причина: 44% опрошенных признались, что не хотят получить урезанную зарплату. Почти столько же сотрудников (42%) уверены, что их некому заменить. 38% респондентов считают, что простуда — не повод для больничного. А 21% опрошенных пожаловались, что начальство против пропуска работы даже по причине болезни.

Однако эксперты считают, что, если в случае простуды одного сотрудника в офисе останавливается работа, это говорит лишь о плохой организации труда.

— Необходимо, чтобы работники были взаимозаменяемы. И это не зависит от размера компании — неважно, крупная это корпорация или офис с десятью сотрудниками. Главное — правильная организация рабочего процесса. Также всегда можно подключить аутсорсинг или взять на временно пустующее место сотрудника, который хотел попробовать себя в новой должности, — уверен Владимир Моженков.

Но по словам Марии Игнатовой, сегодня лишь немногие работодатели готовы пойти навстречу сотруднику и дать ему возможность пару дней побыть дома без оформления больничного.

— В оплате в случае болезни теряют молодые сотрудники с маленьким стажем, а также высокооплачиваемые специалисты. Но компания может добровольно установить дополнительные выплаты на период больничного до 100% от заработной платы, — рассказал Алексей Солдатов.

Также существует законодательно определенный минимум, который компания обязана выплатить сотруднику.

— Он зависит от стажа (более 8 лет — 100%, от 5 до 8 лет — 80%) и от среднедневного заработка за последние два года, — пояснил Алексей Солдатов.

— Всегда можно сослаться на положение об оплате больничных листов, которое гласит, что период временной нетрудоспособности должен оплачиваться из расчета среднемесячного заработка и оплата производится за каждый день вынужденного прогула, — напомнил член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Максим Юшин.

Однако, по словам Максима Юшина, во многих компаниях выплачивают «серую» зарплату и больничный считается только по незначительной «белой» части. Поэтому сотрудники и боятся, что болезнь сильно ударит по карману.