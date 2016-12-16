ООН наблюдает за эвакуацией людей из Алеппо по приглашению России.

Об этом заявил советник специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Речь идет об эвакуации трех групп — раненых и больных, уязвимых категорий мирных жителей и боевиков», — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Сотрудники международной организации наблюдают за процессом и оказывают помощь в эвакуации.

Кроме того, в городе работают представители Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в ЕС опасались за гуманитарную составляющую освобождения Алеппо.

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