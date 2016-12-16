Миссия международной организации приглашена Россией
ООН наблюдает за эвакуацией людей из Алеппо по приглашению России.
Об этом заявил советник специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.
«Речь идет об эвакуации трех групп — раненых и больных, уязвимых категорий мирных жителей и боевиков», — цитирует его Федеральное агентство новостей.
Сотрудники международной организации наблюдают за процессом и оказывают помощь в эвакуации.
Кроме того, в городе работают представители Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в ЕС опасались за гуманитарную составляющую освобождения Алеппо.
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