Источник сообщил СМИ об аресте имущества Улюкаева

Информированный источник заявил СМИ, что правоохранительные органы смогли добиться ареста имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Источник не уточнил, о каком именно имуществе бывшего министра идет речь, но отметил, что такая мера является распространенной в подобных делах, сообщает «Интерфакс».

«Решением суда на имущество Улюкаева наложен обеспечительный арест», — сказал источник.

Напомним, в ночь на 15 ноября теперь уже бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн. Следствие отметило, что министр получил средства за выданное ранее положительное решение по сделке с «Башнефтью». Улюкаев не признал своей вины, однако суд избрал для него на время следствия меру пресечения в виде домашнего ареста.

Президент России Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра Минэкономразвития с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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