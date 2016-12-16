СМИ: Совбез ООН обсудит ситуацию в Алеппо

Заседание будет закрытым
Совбез ООН обсудит ситуацию в Алеппо в пятницу, 16 декабря.
Об этом заявил источник в дипмиссии Франции.
«Она состоится после консультаций по ближневосточному урегулированию», – цитирует ТАСС собеседника агентства.
Франция специально созывает экстренную встречу Совета, чтобы получить информацию о происходящем в Алеппо, поскольку оттуда поступают противоречивые сигналы.
При этом Франция и другие страны ЕС обсуждают возможности оказания гуманитарной помощи жителям города.
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