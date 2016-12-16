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Пятница,
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СМИ: Совбез ООН обсудит ситуацию в Алеппо

Заседание будет закрытым

Совбез ООН обсудит ситуацию в Алеппо в пятницу, 16 декабря.

Об этом заявил источник в дипмиссии Франции.

«Она состоится после консультаций по ближневосточному урегулированию», – цитирует ТАСС собеседника агентства.

Франция специально созывает экстренную встречу Совета, чтобы получить информацию о происходящем в Алеппо, поскольку оттуда поступают противоречивые сигналы.

При этом Франция и другие страны ЕС обсуждают возможности оказания гуманитарной помощи жителям города.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

СМИ: Совбез ООН обсудит ситуацию в Алеппо

Заседание будет закрытым

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