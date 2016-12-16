Россия и Япония создадут совместный инвестфонд с вложениями в $1 млрд

Российско-японский инвестиционный фонд с инвестициями до $1 млрд создадут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC), заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он сообщил, что в пятницу состоится подписание соответствующего соглашения. Дмитриев отметил, что РФПИ не будет обладать контрольным пакетом, но его вложения будут близкими к половине, передает РИА «Новости».

По его словам, фонд создается для финансирования совместных российско-японских проектов. В перспективе по его словам, это моет серьезно увеличить инвестиции в экономику России.

«Миллиард долларов, вложенные нашими сторонами, позволит привлечь до $10 млрд долларов в экономику России», — сказал Дмитриев.

Он также сообщил, что в число сотрудничающих с фондом компаний войдут ведущие предприятия России и Японии. По словам Дмитриева, Россия и Япония в первые шесть месяцев намерены реализовать более 20 совместных проектов.

Подписание документа о создании фонда, как ожидается, пройдет в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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