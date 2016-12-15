Россия и Япония начнут вместе работать на Курилах

Итогом первого дня визита Владимира Путина в Японию стало согласование текста заявления о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, окончательную версию которого российский президент и японский премьер лично редактировали на протяжении сорока минут. Кроме того, стороны обсудили перспективы заключения мирного договора, а также наметили новые форматы двустороннего взаимодействия.

Президент России Владимир Путин начал визит в Японию с посещения родной для премьер-министра Синдзо Абэ префектуры Ямагути. Этот регион знаменит своими горячими источниками, но оценить их у лидеров стран времени фактически не было, так как переговоры в разных форматах длились несколько часов. Путин и Абэ успели обсудить вопросы экономического сотрудничества, политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы подписания мирного договора. Пока что сделан первый шаг — российский президент и японский премьер согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. К проработке всех деталей документа и конкретных механизмов его реализации планируется подключить экспертное сообщество двух стран.

Владимир Путин и Синдзо Абе потратили на согласование окончательного текста заявления 40 минут. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, документ заранее готовили эксперты, однако им так и не удалось составить такой вариант, который бы устроил обе стороны. В итоге финальное слово осталось за лидерами.

Теперь президент и премьер поручат специалистам двух стран проработать условия и детали совместной деятельности на островах. Юрий Ушаков отметил, что речь идет о таких сферах, как туризм, рыболовство, медицина и культура. При этом помощник российского президента подчеркнул, что хозяйственная деятельность может вестись только по законам РФ, так как Россия сохраняет суверенитет над Курилами.

Малая Родина Абэ готовилась к встрече высокопоставленного гостя. В префектуре даже попытались испечь русский хлеб и сварить борщ. Кроме того, школьники приготовили традиционные японские сладости. Часть блюд доставили в гостиницу, где разместились делегации.



В город Нагато Владимир Путин прибыл позже, чем намечалось. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что японская сторона была заранее уведомлена о задержке, которая связана с плотным графиком Владимира Путина, в том числе и из-за ситуации в Сирии.

— Хочу, чтобы вы насладились прекрасной природой Японии, а также прекрасной японской кухней, и, может быть, вечером вы сможете наслаждаться горячим источником. Это действительно так: когда вы купаетесь в горячих источниках, вся усталость вообще уходит. Так что после нашей встречи, обещаю, вы сможете отдыхать в горячем источнике, — начал встречу Синдзо Абэ.

Российский лидер поблагодарил премьера за возможность посетить Ямагути и отметил личный вклад Абэ в нормализацию диалога между странами.

— Благодаря вашим усилиям, мы видим, происходит определённый сдвиг в развитии российско-японских отношений. Я и мои коллеги рассчитываем на то, что наши встречи сегодня и завтра внесут существенный вклад в развитие российско-японских связей, — сказал в ответ Владимир Путин. — Спасибо большое и за то, что можно будет ознакомиться с такими достопримечательностями этого замечательного места, как горячие источники, в которых, как вы сказали, можно отдохнуть. Но лучше сильно не уставать, хотя источники — это интересно.

После протокольных церемоний начались переговоры в узком составе. По словам Дмитрия Пескова, президент и премьер обсуждали инвестиции в экономики двух стран и возобновление различных форматов взаимодействия Москвы и Токио. Пресс-секретарь президента отметил, что подготовку мирного договора между Россией и Японией Владимир Путин и Синдзо Абэ обсуждали с глазу на глаз.

Еще одна тема переговоров — военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Обсуждалась проблематика противоракетной обороны и в целом иностранного, прежде всего американского, присутствия, которое, по нашим оценкам, неадекватно угрозам, исходящим со стороны Северной Кореи в результате ракетных, ядерных программ. Нам показалось, что японские коллеги лучше стали понимать российские озабоченности в этой связи, — рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, США используют ядерную программу КНДР как предлог для наращивания военного присутствия в Тихом океане.

Еще одним практическим итогом встречи стало то, что у России и Японии может появиться новый канал сотрудничества. Владимир Путин предложил Синдзо Абэ организовать встречи на уровне начальников генеральных штабов. Сергей Лавров отметил, что японский премьер на эту идею отреагировал позитивно.

Российско-японские переговоры на высшем уровне продолжатся в Токио. Там Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся с представителями бизнес-кругов, сделают заявления для прессы, а кроме того, посетят центр восточных единоборств «Кодокан», где будут наблюдать за показательными боями дзюдоистов.



Читайте также:

Япония меняет подход к Курильским островам

