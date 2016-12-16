Меркель заявила о продлении антироссийских санкций на полгода

Евросоюз принял решение продлить ограничительные меры против России на полгода. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, который прошел в Брюсселе 15 октября.

«Мы приняли политическое решение о продлении санкций на полгода. Это будет закреплено в соответствующем техническом процессе», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Меркель отметила, что причиной решения стал «недостаточный прогресс в урегулировании украинского кризиса».

«К сожалению, прогресс не такой, чтобы мы могли ослабить санкции», — отметила она.

Как заявил, в свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск, принятие этого решения не потребовало обсуждения.

«Ясно, что санкции не могут быть отменены, пока не будет достигнуто выполнение Минских соглашений. Некоторые наши страны предпочли бы продлить санкции на 12 месяцев, но мы это также не обсуждали», — заявил он.

Отмечается, что формальное решение по поводу санкций будет принято в ближайшие дни. После этого ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2017 года.