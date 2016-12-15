Косачев сравнил ЕС с караваном, медленно идущим в ложном направлении

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявлениями о намерении продлить действие санкций против России демонстрируют утрату лидирующих позиций в Евросоюзе. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Заявление Олланда и Меркель в пользу продления санкций против России означает на самом деле только одно. Эти две страны при их нынешних руководителях утратили реальное лидерство в ЕС, которым обладали последние десятилетия, они не ведущие, они ведомые», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Косачева, Евросоюз в его нынешнем виде — это «караван, двигающийся со скоростью самого медленного верблюда, при этом в ложном направлении».



При этом он отметил, что правом вето на продление антироссийских ограничительных мер «едва ли» воспользуется какая-либо из стран-членов объединения.

«Корпоративная солидарность наверняка возьмет верх (или ее навяжут). «Мы-то против санкций, но не хотим нарушать устои союза», примерно так», — добавил он.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил, что на саммите лидеров ЕС, который пройдет 15 декабря, Олланд и Меркель будут рекомендовать другим странам продлить санкции против России. Сами лидеры Франции и Германии заявили до этого о том, что на саммите, который состоится в четверг, обсудят с коллегами ситуацию с выполнением Минских соглашений и связанный с этим вопрос продления антироссийских санкций.