Абэ: Курилы должны стать совместной зоной проживания россиян и японцев

Курильские острова должны стать совместной зоной проживания россиян и японцев. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции в Токио, которая проходит в рамках визита российского лидера в Японию.

«После окончания войны в 1945 году были различные события, в том числе печальные. Но теперь мы смогли найти путь к тому, чтобы укрепить доверие и успешно развивать сотрудничество в различных областях. Россия и Япония переходят к периоду, когда смогут шаг за шагом продвигаться к заключению мирного договора», — сказал он журналистам.

Синдзо Абэ сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным по мирному договору длились пять часов и лидеры «смогли понять друг друга». Он добавил, что обе страны должны приложить максимальные усилия, для того чтобы в их отношениях не было проигравших.

«Общая деятельность на Курилах должна идти не в ущерб кому-либо. Мне хотелось сделать так, чтобы те, кто раньше жил на островах, и те, кто сейчас живут на островах, смогли на основе доверия развивать связи и сотрудничество и создать условия, при которых они могли бы жить совместно, работать и думать о будущем этих островов», — отметил он.

Премьер также подчеркнул, что оба государства должны выстроить доверительное сотрудничество и преодолеть недопонимание.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием является проблема принадлежности южной части Курильских островов. По окончании войны весь архипелаг был включен в состав СССР. Однако Япония настаивает на принадлежности ей островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи.